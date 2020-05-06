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75-летие Победы

Рапота отметил единство РФ и Белоруссии во взглядах на сохранение наследия Великой Победы

Госсекретарь Союзного государства указал на полное понимание важности этих вопросов для судеб народов двух стран

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия демонстрируют высокий уровень сотрудничества по сохранению памяти о Великой Победе. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота в среду на круглом столе, посвященном выходу в свет книги "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта работа приводит к хорошим результатам, есть полное понимание важности этих вопросов для судеб наших народов", - сказал Рапота во время видеоконференции.

Госсекретарь отметил, что выход в свет этой книги стоит в ряду других проектов, посвященных Великой Отечественной войне. "У нас были [выпущены] издания по героям партизанского края, операции "Багратион", - напомнил Рапота. "Сегодня мы еще две книги готовим к выпуску. Уже готовятся оригинал-макеты двух томов, посвященных ржевским событиям в Великой Отечественной войне (битве подо Ржевом - прим. ТАСС)", - сообщил он.

"Уже готов Ржевский мемориал, сейчас идут мероприятия по развитию музейного комплекса Брестской крепости. Это те самые вопросы, в которых есть полное единодушие (со стороны РФ и Белоруссии - прим. ТАСС)", - подчеркнул Рапота.

Госсекретарь пожелал участникам сегодняшней встречи "побыстрее выбраться из этой ситуации (пандемии коронавируса - прим. ТАСС) и работать в прежнем, а, может быть, более энергичном режиме". "Единственное, хочу сказать, что те испытания, которые выпали на долю поколения военных лет, несопоставимы с теми, что мы переживаем сейчас", - отметил он.

История в артефактах

Фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпустило издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Книга подготовлена по инициативе посольства России в Белоруссии и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

В книгу вошли истории 100 эксклюзивных экспонатов из фондов шести главных военно-исторических музеев двух стран - Музея Победы в Москве, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, Государственного мемориального комплекса "Хатынь".

История каждого экспоната, по замыслу авторов, отражает события Великой Отечественной войны. Среди исторических артефактов, которые бережно хранятся в музеях двух стран - элементы обмундирования и амуниции советских солдат и полководцев, оружие и техника, фотографии, письма с фронта, дневниковые записи. Над изданием работали историки, музейные работники и журналисты, которые отобрали для книги экспонаты, являющиеся наглядными свидетельствами общего и личного подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич75-летие Победы
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