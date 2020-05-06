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Песков: сроки и формат саммита "пятерки" по инициативе Путина пока не определены

Представитель Кремля уточнил, что дипломаты стран "пятерки" СБ ООН разрабатывают совместный документ, который может быть принят по итогам саммита

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дипломаты стран "пятерки" СБ ООН продолжают разработку совместного документа, который может быть принят по итогам саммита лидеров. Конкретики по формату и срокам встречи пока нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Была инициатива [президента РФ Владимира] Путина, [президент США Дональд] Трамп уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединенные Штаты присоединятся к такой встрече", - напомнил представитель Кремля.

Однако, по его словам, "пока никакой конкретики по срокам ее проведения и формату ее проведения нет". "Ведутся контакты по линии дипломатов стран "пятерки" на предмет разработки возможного соответствующего документа, работа по документу еще не финализирована", - сказал Песков.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Российский лидер считает, что следует обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияКитайФранцияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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