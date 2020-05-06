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75-летие Победы

Песков сообщил, что Путин 9 мая выступит перед россиянами

Президент возложит цветы к Вечному огню в Москве и проведет еще несколько мероприятий, рассказал пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утром 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Москве и выступит перед россиянами, а затем у него состоится еще несколько мероприятий, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра", - сказал он.

Песков добавил, что "будет еще несколько мероприятий". "Мы сообщим о них дополнительно", - заявил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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