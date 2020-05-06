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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: Россия и Китай обмениваются информацией и протоколами лечения в борьбе с пандемией

Как заявил пресс-секретарь президента, Москва также не согласна с утверждениями американских политиков о том, что Китай ответственен за распространение коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия и Китай в рамках сотрудничества по борьбе с коронавирусом обмениваются протоколами лечения вызванного им заболевания и другой информацией, касающейся борьбы с инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании CNBC.

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"Это отношения взаимного понимания и взаимного сотрудничества, и мы стараемся получить выгоду от нашего сотрудничества в период этого тяжелого кризиса. Мы обмениваемся информацией и протоколами лечения", - сказал он, комментируя состояние отношений Москвы и Пекина на фоне обвинений ряда стран в адрес Китая в сокрытии данных о пандемии во время ее начального периода.

В то же время, отметил Песков, отношения Россия с США, которые также высказывали сомнения в полной открытости Китая в том, что касается появления коронавируса, "могли бы быть лучше". 

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувшее воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.

Обвинения, звучащие со стороны США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая в связи с якобы сокрытием данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии, выглядят несвоевременными, заявил Песков.

По его словам, Москва не согласна с утверждениями высокопоставленных американских политиков о том, что Китай ответственен за распространение коронавируса. "Мы считаем, что сейчас, в условиях беспрецедентного кризиса, не самое подходящее время для того, чтобы взваливать всю вину на ВОЗ, а затем на Китай", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что обвинения США "очень и очень серьезные" и "требуют подтверждения". "Неправильно обвинять другие страны, это, мягко говоря, недипломатично, не имея на то доказательств", - отметил Песков.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что китайские власти действовали неэффективно в борьбе с новым коронавирусом и не раскрывали подробную информацию о масштабах эпидемии. 18 апреля на брифинге в Белом доме Трамп указал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого коронавирусом. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Кроме того, 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". Комментируя действия США, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нападки на ВОЗ несправедливыми.

Теги
СШАРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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