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В Россотрудничестве считают, что уничтожая памятники, Польша занимает удобную нишу в ЕС

Представитель ведомства в Польше Игорь Жуковский назвал это "следствием политических решений по дистанцированию от прошлого советского опыта"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Польша, уничтожая памятники истории, пытается быть не только лидером среди стран Восточной Европы, но и найти свое место в Евросоюзе. Такое мнение выразил в среду руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский, выступая в рамках онлайн-конференции "Москва - Прага: 75 лет общей победы - 75 лет общей памяти".

Жуковский назвал войну с памятниками в странах Восточной Европы "следствием политических решений по дистанцированию от прошлого советского опыта". "Это попытка создать некую общность на новых историко-политических принципах. Польша играет здесь со странами Прибалтики ведущую роль, рассчитывая на региональное лидерство, - отметил он. - Война с памятниками, которая развернулась в Польше, - это элемент и внутриполитической, и внешнеполитической мобилизации, связанной с поиском своего места в рамках ЕС".

"Противодействие совместному с СССР позитивному опыту Победы многими политиками в Восточной Европе, в частности в Польше, воспринимается как противодействие современной политике России, в том числе в смысле символов, смысла и трактовки истории, - считает политолог. - Польские власти как на уровне центрального правительства, так и на уровне муниципалитетов предпринимают шаги по ликвидации мест памяти, памятников, других символов, связанных, на их взгляд, с неверной трактовкой истории. На государственном уровне дискуссия не ведется, а практикуется нормативное регулирование".

Жуковский обратил внимание на нежелание польской стороны участвовать в исторических мероприятиях, посвященных Победе в Великой отечественной войне. "Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные годовщине освобождения Варшавы 17 января, но муниципалитет и государственные власти Польши эту дату игнорируют, - напомнил он. - А важный проект Россотрудничества "Дороги памяти" пришлось реализовывать в усеченном варианте, поскольку польские школы и учебные заведения бегут как от огня от такого рода исторической проблематики, обоснованно опасаясь проблем от своих надзорных органов".

"Наша память о Победе, общая память об истории и уроках войны возможны как объединяющий фактор, а не наоборот", - заключил он.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Теги
ПольшаСитуация с советскими памятниками в Польше75-летие Победы
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