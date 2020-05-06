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Лавров в разговоре с Помпео высказался в пользу продления СНВ-3

Беседа состоялась по инициативе американской стороны

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео в среду высказался в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по проблематике глобальной безопасности. Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - указали в дипведомстве.

В контексте борьбы с пандемией коронавируса стороны обсудили "вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учетом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций". Затрагивались некоторые другие актуальные вопросы, включая работу Совета Безопасности ООН, перспективы развития взаимодействия в сферах экономики, контртерроризма, кибербезопасности, добавили в министерстве.

"Министр и госсекретарь подтвердили значение предстоящего 75-летия Победы во Второй мировой войне для сохранения исторической памяти о подвиге стран антигитлеровской коалиции", - подытожили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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