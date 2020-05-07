Юбилей на фоне пандемии. 20 лет инаугурации лидера, умеющего отвечать на любые вызовы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ровно 20 лет назад Владимир Путин впервые официально вступил в должность президента России. Юбилей пришелся на непростой для страны период: в "идеальный шторм" сошлись пандемия коронавируса и кризисные явления в экономике. И если с проблемами в экономике страна в последние годы сталкивалась не раз, то эпидемиологический кризис беспрецедентен. Но Путин говорит уверенно: "Победим".

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Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, полдень, 20 лет назад. "Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность, и знаю: в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране", - заявил Путин, который только что официально вступил в должность президента. Он тогда поставил цель по-настоящему преобразить страну. А ровно два года назад, на инаугурации-2018, президент заявил, что в центре его политики будет новое качество жизни, благополучие, безопасность и здоровье человека. Сейчас, когда в стране, как и во всем мире, бушует эпидемия, это как никогда актуально: какие бы трудности ни несла борьба с коронавирусом для экономики, приоритетом глава государства провозгласил жизнь и здоровье каждого гражданина. То самое сбережение народа. В историческом контексте Годовщина инаугурации завершает цикл юбилейных дат, связанных с 20-летием прихода Путина во власть. За 272 дня, чуть меньше девяти месяцев, что прошли между 9 августа 1999 года и 7 мая 2000, Путин превратился из мало известного широкой публике чиновника, ставшего очередным премьер-министром, в полноправного президента с общенародной поддержкой. Сам факт выдвижения Борисом Ельциным преемника не гарантировал такого результата. Первый президент России к тому времени не был столь популярен в народе, чтобы один его указующий перст в сторону Путина мог обнулить шансы на успех других потенциальных кандидатов на будущих выборах. Среди политических тяжеловесов конца 1990-х были такие фигуры, как Евгений Примаков, Геннадий Зюганов и Юрий Лужков, да и Сергей Степашин набрал рейтинг за время своего премьерства. Все, что Путин получил, - шанс. Остальное было его личной заслугой. Динамика управления Тогда 46-летний премьер активно взялся за дело: объявил войну международному терроризму, возглавил борьбу с его очагом на Северном Кавказе. Тогда же проявился рабочий стиль Путина - погружение в детали на месте событий, личное участие, прямой разговор. Он ездит к ополченцам в Дагестан, уже в статусе и. о. президента летит на истребителе в Чечню. Он - там, где победа, и там, где трагедия. Возложив в 2001 году цветы в Аргунском ущелье в память о героически погибших там годом ранее псковских десантниках, президент объяснил: "Когда это произошло, я дал себе слово, что должен побывать на месте боя и просто вспомнить этих ребят, отдать им дань уважения". И так было во всем. Любой кризис, любое стихийное бедствие, любое серьезное происшествие - Путин принимал решения, за которыми стояли не только сводки и доклады, но и свидетельства очевидца - его собственные. Еще одно нововведение Путина в российской политике - прямая линия с гражданами. Регулярное, но так и не ставшее протокольным мероприятие, дающее президенту обратную связь с людьми. Ручное управление, сколько бы его ни критиковали, может быть эффективным, если руки умелые. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом плане Путин незаменим в сложных ситуациях, когда обычные бюрократические схемы пробуксовывают. Это касается и ситуации с коронавирусом. "Время авральное, оно требует этого самого ручного управления", - подчеркнул представитель Кремля. За два десятилетия на высших постах жизнь не раз заставляла Путина включать антикризисный менеджмент и брать на себя ответственность за сложные решения. Трагедия "Курска", теракты в столице, в Беслане и во многих других городах России, бесчисленные наводнения, землетрясения и пожары, экономические и международные кризисы - все это Россия прошла вместе с Путиным. Право на историю Отличительной особенностью политики российского лидера с самого начала было внимание не только к будущему, но и к прошлому, к фундаменту культурных и духовных традиций многонационального народа России. "У нас нет права быть Иванами, не помнящими родства", - сказал Путин на церемонии своей первой инаугурации. Он обращался к согражданам, но слово "нация" в его выступлении тогда не звучало. В следующей инаугурационной речи, 7 мая 2004 года, оно уже будет: мы, скажет Путин, за прошедшие четыре года преодолели непростое идеологическое противостояние и "постепенно становимся единой нацией". Спустя восемь лет, возвращаясь в Кремль после перерыва, Путин констатирует: Россия вернула себе достоинство великой нации и вступает в новый этап развития. Проверка на прочность Первые два президентских срока Путина, несмотря на все невзгоды, были прежде всего периодом роста - временем решения самых острых проблем и накопления резервов. В эти годы были проведены удачные административные, политические и экономические реформы. Впервые за долгое время сложилась в целом благоприятная внешняя конъюнктура. Настоящая проверка на прочность была впереди. В 2008-й год Россия вступала уверенной поступью. В новогоднем обращении Путин благодарит граждан за все, что было сделано вместе за предыдущие восемь лет. Говорит о возрождении страны, о единстве народа, о росте экономики.

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Март, вечер после выборов. Владимир Путин и Дмитрий Медведев выходят из Спасских ворот Кремля и под музыку группы "Любэ" идут к сцене на Васильевском спуске. Они оба - победители. Август. Победоносное принуждение к миру агрессивного правителя соседней страны (Путин недавно описал авантюру Михаила Саакашвили словами: "Попёр - получил"). Трагедия грузино-югоосетинской войны не вышла за пределы локального кризиса во многом благодаря оперативной и твердой реакции российского руководства - как военной, так и дипломатической. Но календарь перевернулся, наступил сентябрь - и снова кризис, на этот раз глобальный финансово-экономический, острая фаза которого началась в США. По России он ударил уходом инвесторов с развивающихся рынков и резким падением цен на нефть, а следом - и курса рубля. Усугублялось все высоким уровнем внешнего долга отечественных банков и компаний, несмотря на низкий к тому времени государственный внешний долг и накопленные резервы. Именно Путин, как глава правительства, отвечал за разработку и реализацию антикризисных мер. В недавнем интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" он подчеркнул, что взял на себя тогда большой риск, публично пообещав, что не допустит повторения 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. "И мы этого не допустили", - констатировал он. Первый план действий по оздоровлению ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики был утвержден в ноябре, затем был сформирован антикризисный бюджет на будущий год и опубликован перечень первоочередных мер по борьбе с последствиями кризиса, на который было зарезервировано 10 трлн рублей. Из них половина пошла на кредиты банковским организациям, еще почти триллион - на пополнение капиталов банков, примерно столько же - на поддержку аграриев. Выделялись средства на оборонку, строительство и другие сферы промышленности, на поддержку малого и среднего бизнеса, на содействие занятости. Как показал результат, эти меры, хотя и подвергались критике с разных сторон, оказались оправданы. Весной была принята новая антикризисная программа, затем еще одна, и еще. После падения в разгар кризиса уже в 2010 году экономика России вернулась к росту. Вспышки "эпидемии" еще давали о себе знать, но "вакцина" сработала. Горячее лето десятого Пока кризис отступал, пришел "красный петух". Аномальная жара в европейской части России летом 2010 года привела к лесным и торфяным пожарам на площади 2 млн га, оставившим пепелище на месте целых деревень и окутавшим города смогом. В огне погибли более 60 человек, свыше 2,5 тыс. семей остались без крова, общий ущерб оценивался более чем в 85 млрд рублей. По данным Татьяны Голиковой, занимавшей тогда пост главы Минздравсоцразвития, экстремальные погодные условия июля и августа повлияли на общий показатель смертности в стране (число умерших в России в 2010 году выросло на 20 тыс. человек по сравнению с 2009 годом). Премьер опять был на передовой, на этот раз - борьбы со стихией и ее последствиями. "И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила", - сказал Путин на совещании в МЧС. Он поднимался в воздух в качестве второго пилота на самолете-амфибии Бе-200 и сбрасывал воду на огонь в Рязанской области, поручал вернуть рынду возмущенному дачнику в Тверской области, лично ездил к жителям пострадавших от пожара населенных пунктов, а затем инспектировал восстановление жилья. И это были не рядовые, и уж тем более не показушные поездки. Жители сгоревшего нижегородского села Верхняя Верея разве что не набросились на главу правительства, обвиняя власти в бездействии. "Я обещаю вам: деревня будет восстановлена, - заверил премьер погорельцев. - До зимы все дома будут стоять". Через три месяца верхневерейцы с радостью принимали Путина в заново отстроенном населенном пункте. У князя Потемкина не было бы шансов - премьер проверял все лично. Путин тогда констатировал (и имел на это полное право): государство не оставляет в беде тех, кто с ней столкнулся. Власти в состоянии решать проблемы подобного рода и подобного масштаба. Заканчивался жаркий год ледяным дождем, который оставил без электричества перед Новым годом более 400 тыс. жителей Центральной России и парализовал работу столичных аэропортов. Путин жестко отчитал тогдашние подмосковные власти и энергетиков за невыполненное обещание быстро восстановить энергоснабжение и отправил губернатора Бориса Громова, министра Сергея Шматко и главу сетевой компании Николая Швеца встречать праздник в обесточенных районах - вместе с людьми, оставшимися в темноте. Дальневосточное обращение Путину еще не раз предстояло проявить свои навыки борьбы с последствиями масштабных катастроф. Конец 2013 года запомнился двумя новогодними обращениями президента - традиционным, которое было записано в Московском Кремле и успело выйти в эфир только на Дальний Восток, и импровизированным, которое Путин записал во дворце культуры в Хабаровске. Сюда он прилетел 31 декабря - поддержать пострадавших от самого крупного за последние 120 лет дальневосточного паводка, затронувшего сотни тысяч жителей. До этого Путин приезжал на Дальний Восток в конце августа, в самый разгар стихийного бедствия он посетил Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский край и Приморье, осмотрел подтопленные населенные пункты, провел серию совещаний, уволил своего полпреда в ДФО - министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева (но без жестких формулировок - замена была плановой), создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка. "В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной", - сказал Путин в новогоднем послании из Хабаровска. Он, как всегда, пообещал, что все будет построено и восстановлено - и, как всегда, не обманул. В 2014 году он еще не один раз приедет на Дальний Восток, проверит возведение нового жилья в Амурской области, пообщается с жителями, обсудит поддержку аграриев, потерявших в паводке урожай. В последующие годы Путин еще не раз, как и прежде, предпочитал не из кабинета, а на месте участвовать в разрешении кризисных проблем, связанных со стихийными бедствиями. Так было с лесными пожарами в Хакасии в 2015 году, так было с наводнением в Иркутской области в 2019. Только в Братск и Тулун в минувшем году президент наведывался несколько раз, на месте контролировал оказание помощи людям и организацию восстановительных работ, общался с пострадавшими жителями и затем сверял увиденное "на земле" с тем, о чем докладывали ему на совещаниях чиновники. Опять ручное управление? Но зато и скрыть недоработки от главы государства при таком подходе невозможно. В декабре Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, на его место в статусе врио до выборов был назначен замминистра МЧС Игорь Кобзев. Год четырнадцатый "Через несколько минут мы шагнем из настоящего в будущее", - говорил Путин в новогоднем обращении из Хабаровска. Но то, каким оказался 2014 год, сложно было вообразить, тем более - спрогнозировать: вооруженный госпереворот на Украине при молчаливой поддержке Запада, воссоединение России с Крымом, конец "Большой восьмерки" и первые санкции против РФ. И это - только за первый квартал. Дальше - больше: начало войны на Юго-Востоке Украины, обстрелы городов украинскими военными, малайзийский "Боинг", новые санкции и антисанкции.

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В мировой прессе все чаще мелькает, пока со знаком вопроса, словосочетание "Третья мировая". Есть горячие головы и в России. Но у Путина еще по первой специальности было предписание поддерживать другой температурный режим этой части тела. "Очевидных ошибок давайте не будем себе позволять делать", - сказал он на встрече с парламентариями в Ялте в августе 2014 года, комментируя призывы отправлять в зону конфликта не гуманитарную помощь, а армию. Российский лидер пояснил, что внешняя политика страны должна быть миролюбивой, хотя у РФ и есть вооружения для защиты своих национальных интересов. "Мы не собираемся с бритвой носиться по всему миру и махать этой бритвой. Нет. Но все должны знать, что в нашем арсенале такие средства тоже есть", - заметил Путин. "Бритва" с тех пор приобрела гиперзвуковые свойства, малогабаритные ядерные двигатели и другие передовые технологии, обогнавшие возможности любых потенциальных "печенегов", но Путин всегда подчеркивает: это - оружие защиты. "Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал он. Внутриукраинский вооруженный конфликт, хоть это - большая и продолжающаяся трагедия, остался локальным. Возникшая из-за него напряженность в международных отношениях тоже не набрала критической массы, чтобы вылиться во что-то большее. Санкции же, как отметил Путин в интервью ТАСС, заставили "нас мозги включить" - вложиться в импортозамещение, начать делать то, что было забыто и утеряно, диверсифицировать экономику. Нефть, рубль и планы развития Но Россию ждал кризис на валютном рынке, новый "черный вторник". Курс национальной валюты, в январе 2014 года составлявший около 33 рублей за доллар, на фоне украинских событий колебался с тенденцией к повышению и достиг 40 рублей в сентябре. Но после резкого падения цен на нефть со $100 до $60 за баррель российская валюта в конце 2014 года ушла в пике, в том числе из-за биржевых спекуляций, для борьбы с которыми ЦБ резко поднял ключевую ставку с 10,5 до 17%. Во вторник, 16 декабря 2014 года курс достигал значений более 80 рублей за доллар, к концу месяца он остановился у отметки 56. После новогодних праздников случился новый скачок, затем ситуация менялась вслед за изменениями нефтяных котировок. К концу 2015 года доллар стоил более 70 рублей. ВВП РФ за тот год сократился, хотя и не так сильно, как в 2009 году. В интервью для проекта ТАСС Путин отмечал, что его очень беспокоит стагнация в реальных доходах населения, связанная с падением цен на нефть с 2014 года. Это "одна из самых ключевых социальных проблем". Он заявил, что страна постепенно уходит от зависимости от цен на энергоносители, доля ненефтегазовых доходов растет, но "это требует времени". Именно для изменения структуры экономики и развития ее на собственной базе были инициированы 12 национальных проектов с объемом финансирования более 25 трлн рублей до 2024 года. Они призваны привести к самому масштабному социально-экономическому преобразованию страны за весь период правления Путина. "Черный лебедь" коронавируса Но новые трудности не заставили себя ждать. Теперь они связаны с пандемией коронавируса, снижением деловой активности и падением цен на нефть до рекордных за последние 20 лет значений. Рубль покачнулся, но пока реагирует не так остро, как раньше - а ведь еще недавно причиной валютного кризиса становились $60 за баррель, сейчас кажущиеся недостижимыми. По оценке Путина, сегодняшний момент сложнее, чем ситуация в 2008-2009 годах. Но тем ценнее опыт, который есть у президента и у его команды. У страны в целом. По поручению главы государства уже принят целый ряд мер поддержки экономики и граждан: безвозмездная помощь и льготные кредиты малому и среднему бизнесу, субсидии для системообразующих компаний, налоговые и регуляторные моратории и отсрочки, доплаты медикам, выплаты на детей, увеличенные пособия по безработице, кредитные каникулы, льготная ипотека и многое другое. Путин поручил готовить и новые меры, а также уже сейчас работать над национальным планом восстановления экономики после эпидемии. О самом важном Но все же главный акцент сейчас - на борьбе с самой инфекцией и спасении людей. Пока можно было, президент контролировал все в привычном режиме личного присутствия: он посещал больницу в Коммунарке, приезжал в столичный ситуационный центр. С конца марта, находясь фактически на самоизоляции в Ново-Огарево, президент проводит постоянные видеоконференции с экспертами-вирусологами, с главами регионов, с правительством. И регулярно обращается к гражданам напрямую.

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