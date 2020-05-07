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Пандемия коронавируса нового типа

Путин проведет совещание по ситуации в сфере транспорта

Ранее сообщалось, что программа по кредитованию системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств в 436 млрд рублей в первую очередь пойдет на компании в транспортной отрасли

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг соберет совещание, чтобы обсудить ситуацию в транспортной сфере в нынешних кризисных условиях, вызванных пандемией коронавируса.

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В последние недели глава государства провел серию совещаний, где рассматривалось положение дел в различных отраслях. Так, 24 апреля на совещании, посвященном автопрому, Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и своему помощнику Максиму Орешкину подготовить такое же обсуждение по другим секторам в ближайшее время. В первую очередь президент назвал транспортную отрасль, в которую входят автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, авиация, речные и морские перевозки. По мнению главы государства, все эти вопросы следует рассмотреть в комплексе. Обсуждение он назначил на 7 мая.

Последствия пандемии коронавируса весьма сильно затронули транспортную отрасль. Накануне на совещании у Путина глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа по кредитованию системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств в 436 млрд рублей в первую очередь пойдет на компании в транспортной отрасли.

Закрытие полетов за рубеж для российских авиакомпаний и различные ограничения внутри регионов привели к тому, что пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов в апреле, по предварительным данным, сократился примерно на 90%. Некоторые авиакомпании решили использовать часть простаивающих самолетов под грузоперевозки, в основном - медицинских товаров. Железнодорожные перевозки по итогам апреля сократились на 70%: РЖД на фоне пандемии отменили значительное количество поездов дальнего следования внутри России, международное сообщение было полностью приостановлено вместе с закрытием границ, упал спрос на пригородные поезда. Наблюдается также снижение и грузовых железнодорожных, морских и речных перевозок. В меньшей степени ограничения, вводимые из-за коронавируса, затронули автомобильные грузоперевозки: ряд компаний стал переходить на перевозки товаров первой необходимости, спрос по экспортным и импортным направлениям снизился.

Среди наиболее распространенных мер поддержки для компаний транспортной отрасли назывались прямая финансовая поддержка, субсидирование лизинговых платежей, отсрочка налоговых платежей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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