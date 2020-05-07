В Томской области назначили нового главного пристава

ТОМСК, 7 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ назначило на должность главного судебного пристава Томской области бывшего замруководителя службы приставов по Нижегородской области Бениамина Надирова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФССП.

"Бениамин Надиров утвержден в должности главного судебного пристава Томской области. Основанием назначения является приказ Министерства юстиции Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С апреля 2019 года Надиров исполнял обязанности главы томского управления. На службе он с 2003 года. С 2006 по 2016 годы занимал посты начальника отделов - старшего судебного пристава Тропарево-Никулинского, Кунцевского районных отделов судебных приставов УФССП России по Москве, в 2016 году был назначен заместителем старшего судебного пристава ФССП России. С ноября 2017 был заместителем главного судебного пристава по Нижегородской области.

В марте 2019 года Следственный комитет на основании материалов УФСБ по Томской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере") в отношении главного судебного пристава региона Ивана Конгарова.

По версии следствия, Конгаров организовал преступную схему хищения бюджетных средств: присваивал деньги, выделяемые из фонда оплаты труда на премирование подчиненных ему сотрудников. С января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тыс. рублей. Свою вину он признал частично.