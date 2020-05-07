Парламентская ассамблея ОДКБ призвала к защите исторической правды о Второй мировой войне

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Спикеры Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) приняли обращение к парламентам стран - членов Совета Европы с призывом на законодательном уровне защитить историческую правду о Второй мировой войне и пресекать попытки преуменьшать роль народов Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Об этом в четверг сообщается на сайте организации.

Соответствующее постановление было подписано председателем ПА ОДКБ, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Подвиг в войне, унесшей жизни более 27 млн сыновей и дочерей наших народов, навсегда останется в памяти поколений. Более 1 млн наших воинов отдали свои жизни, освобождая страны Европы от нацистского порабощения", - говорится в тексте.

ПА ОДКБ обращается к парламентам государств Совета Европы "с призывом принять на законодательном уровне меры" в том числе "по противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлений в современной Европе", а также "по защите исторической правды о Второй мировой войне, пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе".

Ассамблея также призывает не допускать "надругательств над могилами участников борьбы с нацизмом, осквернения мест воинских захоронений, вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, преследования ветеранов, попрания чести павших и замученных в концлагерях смерти".

В обращении также обозначен призыв к пресечению "любых попыток оправдания нацистов и их пособников, совершивших тягчайшие преступления в годы Второй мировой войны, действий их последователей, отрицания или искажения решений Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси".

"Наш общий долг - сохранить память о Великой Победе, которая объединяет все народы, вместе победившие нацизм, чтить память тех, без кого Победа была бы невозможна, кто отдал жизнь во имя свободы народов, ради нашего будущего. Консолидация всего международного сообщества крайне важна для эффективного противодействия возрождению нацизма", - резюмируют авторы обращения.