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Косачев заявил, что СФ готов к восстановлению межпарламентского диалога с Киевом и Тбилиси

Российские сенаторы не боятся обсуждения острых тем, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские сенаторы готовы восстановить в полном объеме межпарламентский диалог с Украиной и Грузией и не боятся обсуждения острых тем. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы, в которой принимают участие представители парламентов стран СНГ, Европы, политические и общественные деятели.

"Пользуясь возможностями видеомоста, я бы хотел от имени коллег, российских парламентариев, и [зампреду комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом] Олегу Анатольевичу Волошину, и [председателю партии "Единая Грузия - демократическое движение"] Нино Анзоровне Бурджанадзе, которая до этого выступала, подтвердить нашу всемерную готовность к восстановлению в полном объеме межпарламентского диалога и с нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами. Мы не боимся обсуждения острых тем. Нам есть что сказать, мы готовы слышать аргументы наших собеседников", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что именно парламентарии должны инициировать такой разговор "в тех условиях, когда с такой задачей порой не справляются другие государственные деятели".

В свою очередь, Волошин поблагодарил за такую позицию российского коллегу и отметил, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" "как раз идет в авангарде этого диалога". "Но самое главное - другое. Миллионы украинцев ждут этого диалога и поддерживают", - подчеркнул украинский политик.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаГрузияРоссия
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