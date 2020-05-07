Путин и Мирзиёев намерены продолжать взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Узбекистана - Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев - подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора, который состоялся по инициативе узбекской стороны.

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В Кремле уточнили, что Путин и Мирзиёев также затронули некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметили, в частности, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.