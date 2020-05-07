Путин обсудил с Абэ по телефону вопросы борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

Путин и Абэ также подтвердили планы расширения сотрудничества в медицине, включая совместную разработку лекарств. "Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, были затронуты и другие актуальные вопросы российско-японского взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам, что 7 мая японский банк JBIC совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) договорились инвестировать более 500 млн рублей в производство российско-японских тестовых систем EMG, которые позволяют быстро и точно диагностировать коронавирусную инфекцию. По его словам, партнерство России и Японии, стран, обладающих уникальными технологиями борьбы с самыми опасными заболеваниями от тестирования до производства вакцин, является стратегически важным для победы над коронавирусом.

Поздравление от Абэ

Абэ во время телефонного разговора также поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Японский премьер-министр был приглашен на торжества в Москве, которые должны были состояться 9 мая. Сообщалось, что на этот день в Москве была запланирована также встреча лидеров России и Японии. Однако 6 апреля президент РФ из-за ситуации с коронавирусом поручил отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади. При этом глава государства заверил, что все эти торжества состоятся в 2020 году. В Токио позднее сообщили, что возможность участия премьер-министра Японии в торжествах в Москве будет зависеть от конкретной даты проведения мероприятий.