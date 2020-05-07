Посол РФ поблагодарил Китай за бережное отношение и заботу о захоронениях советских воинов

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Китай уделяет большое внимание ремонту и содержанию военно-мемориальных объектов, заявил в четверг посол РФ в КНР Андрей Денисов в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил искреннюю благодарность китайской стороне за почтение памяти советских воинов и бережное отношение к их захоронениям.

"В Китае помнят и ценят помощь Советского Союза в годы Второй мировой войны. В период с 1937 по 1941 годы сюда [в Китай] были направлены 3 665 советских военных специалистов, в том числе около 2,5 тыс. летчиков и техников, 14 из них были удостоены самого высокого в нашей стране звания Героя Советского Союза, не вернулись домой более 200 человек", - рассказал Денисов. "Во многих китайских городах - Нанкине, Ухане, Чунцине, Ланьчжоу, Гуйлине, созданы мемориальные комплексы и памятники, посвященные советским воинам", - отметил он.

По словам посла, на сегодняшний день "на территории КНР находится 83 паспортизованных российско-китайских военно-мемориальных объекта, включая 59 воинских захоронений и 24 памятника". "Большая часть упомянутых объектов связана с боевыми действиями по освобождению северо-востока Китая и Северного Китая в августе 1945 года. Ряд мемориалов относится к периоду антияпонской войны 1938-1941 годов. Есть объекты, связанные с войной в Корее 1950-1953 годов. Есть и старые кладбища времен русско-японской войны времен 1904-1905 годов", - указал он.

Денисов также отметил, что "по обобщенным данным, на территории КНР в разные исторические периоды было захоронено более 35 тыс. российских и советских воинов", при этом, как подчеркнул он, "есть вероятность, что это число может возрасти по мере проведения архивных изысканий и поисковых работ".

"Много внимания уделяется сегодня содержанию и ремонту военно-мемориальных объектов. Я выражаю искреннюю благодарность нашим китайским друзьям, которые чтят память советских воинов, бережно заботятся об их захоронениях", - резюмировал российский посол.