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Кризис в Сирии

Россия и Турция увеличили маршрут патрулирования и впервые достигли Эрихи в Идлибе

Протяженность маршрута составила около 15 км

САРАКИБ /Сирия/, 7 мая. /ТАСС/. Российские и турецкие военные выполнили в четверг патрулирование в зоне деэскалации Идлиб по маршруту увеличенной протяженности и впервые достигли города Эриха. Об этом сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон.

"Впервые совместный патруль дошел до города Эриха провинции Идлиб. Протяженность маршрута была увеличена и составила около 15 км", - отметили в военном ведомстве.

Патрулирование проводилось на участке трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакию. К участию в нем со стороны РФ были привлечены два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр", контроль с воздуха осуществлялся беспилотниками ВКС России.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла об угрозе безопасности этих патрулей со стороны боевиков. В частности, из-за этого, по сообщению Минобороны РФ, протяженность первого патрулирования была сокращена. В ответ на это представители Турции заявляли, что примут дополнительные меры по повышению безопасности, что позволит увеличить длину маршрута движения военных двух стран.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта. Оно проводится в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве.

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СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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