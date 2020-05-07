Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Италии обстановку с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с коллегой из Италии Лоренцо Гуэрини, итальянский министр пообещал Шойгу предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом при необходимости. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны Италии поблагодарил за предоставленную Сергеем Шойгу информацию о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятиях в российской армии и выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией", - сказали в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, разговор состоялся сегодня по инициативе итальянской стороны.

Также Гуэрини поблагодарил Шойгу за оперативное и своевременное направление помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Глава итальянского военного ведомства особо подчеркнул высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность всех российских военных специалистов РХБ защиты и военных медиков, оказывавших помощь итальянской стороне", - сообщили в министерстве.

В военном Минобороны РФ подчеркнули, что по итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и Италии условились продолжать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.