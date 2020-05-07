Путин и Макрон обменялись поздравлениями ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президенты России и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон - в четверг обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, урегулирование конфликтов в Ливии и на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Этот юбилей является общим достоянием наших государств. Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что президенты России и Франции передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия.

В ходе обсуждения ситуации с противодействием распространению коронавируса "подтверждена важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении", сообщила пресс-служба. Путин и Макрон также затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), "ориентированной на совместную борьбу с пандемией".

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии", - говорится также в сообщении. Путин и Макрон условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Путин в четверг провел целую серию телефонных разговоров. До беседы с Макроном российский лидер поговорил с президентом США Дональдом Трампом, ранее состоялись беседы главы российского государства с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.