Лавров и глава МИД Греции обсудили помощь по возвращению граждан двух стран

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обсудил со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом по телефону шаги по минимизации социально-экономических последствий пандемии и содействие возвращению граждан двух стран на родину. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Рассмотрены задачи борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, включая шаги, предпринимаемые Москвой и Афинами с целью минимизации социально-экономических последствий пандемии и содействия возвращению граждан двух стран на родину", - информировали в МИД РФ.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе греческой стороны, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о положении дел в Восточном Средиземноморье и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки "с акцентом на ситуацию вокруг Ливии и сирийское урегулирование". Кроме того, Лавров и Дендиас провели обзор двусторонней повестки дня и подтвердили договоренности относительно мероприятий, посвященных 75-летию Победы и 200-летию начала национально-освободительной борьбы в Греции.