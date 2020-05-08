{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Главы МИД России и Кубы призвали к научному диалогу всех стран в условиях пандемии

Обе страны выразили согласие в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в выстраивании такого взаимодействия

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Скорейшее преодоление глобального кризиса, вызванного пандемией, зависит от налаживания открытого, неполитизированного диалога, обмена научными знаниями и опытом, а также тесной координации между странами в вопросе борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в совместной статье министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Кубы Бруно Родригеса Паррильи, опубликованной в "Российской газете" по случаю 60-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Россия и Куба убеждены в том, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности и что международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, защите наиболее уязвимых групп населения и наработками в социальном обеспечении помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности", - подчеркнули главы МИД. Обе страны согласны в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в выстраивании такого взаимодействия.

В этих условиях Россия и Куба настаивают на недопустимости применения односторонних санкций, пренебрежения принципами международного права, а также претензий на исключительность и мировое господство. Попытки внести раскол между народами и организовать смену неугодных правительств также совершенно неприемлемы, указали дипломаты. "Осуждаем навязывание чуждых идеологий, искажение правды в угоду политике вмешательства во внутренние дела", - отмечается в их совместной статье.

В частности, Лавров и Паррилья выступили с критикой действий США на международной арене. "Российский народ неизменно солидарен с Островом свободы в борьбе за незамедлительную и безоговорочную отмену продолжающейся более 60 лет блокады Кубы со стороны США. В свою очередь правительство и народ Кубы осуждают агрессивную политику, проводимую Вашингтоном против Российской Федерации", - заявили министры, указав, что любые разногласия должны решаться путем политического диалога.

"Россия и Куба с оптимизмом смотрят в будущее двусторонних отношений и продолжают работать над тем, чтобы в полной мере защитить свои суверенитет и независимость, а также право обеспечивать безопасность и распоряжаться собственной судьбой. Для этого у нас есть все средства, ресурсы и убежденность в правильности выбранного пути", - заключили главы МИД двух стран.

Обмен опытом в борьбе с пандемией

Россия и Куба оказывают помощь другим государствам, отправляя своих специалистов бороться с инфекцией за рубеж. В частности, РФ отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. Военнослужащие РФ проводили в Италии работы по дезинфекции пансионатов для пожилых людей. В Сербии российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Российские специалисты также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что власти страны за последний месяц направили 25 бригад врачей в 23 страны мира для оказания им помощи в борьбе с пандемией.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Посол Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян
Как отметил дипломат, под угрозой их жизнь и здоровье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС