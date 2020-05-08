Главы МИД России и Кубы призвали к научному диалогу всех стран в условиях пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Скорейшее преодоление глобального кризиса, вызванного пандемией, зависит от налаживания открытого, неполитизированного диалога, обмена научными знаниями и опытом, а также тесной координации между странами в вопросе борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в совместной статье министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Кубы Бруно Родригеса Паррильи, опубликованной в " Российской газете " по случаю 60-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

"Россия и Куба убеждены в том, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности и что международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, защите наиболее уязвимых групп населения и наработками в социальном обеспечении помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности", - подчеркнули главы МИД. Обе страны согласны в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в выстраивании такого взаимодействия.

В этих условиях Россия и Куба настаивают на недопустимости применения односторонних санкций, пренебрежения принципами международного права, а также претензий на исключительность и мировое господство. Попытки внести раскол между народами и организовать смену неугодных правительств также совершенно неприемлемы, указали дипломаты. "Осуждаем навязывание чуждых идеологий, искажение правды в угоду политике вмешательства во внутренние дела", - отмечается в их совместной статье.

В частности, Лавров и Паррилья выступили с критикой действий США на международной арене. "Российский народ неизменно солидарен с Островом свободы в борьбе за незамедлительную и безоговорочную отмену продолжающейся более 60 лет блокады Кубы со стороны США. В свою очередь правительство и народ Кубы осуждают агрессивную политику, проводимую Вашингтоном против Российской Федерации", - заявили министры, указав, что любые разногласия должны решаться путем политического диалога.

"Россия и Куба с оптимизмом смотрят в будущее двусторонних отношений и продолжают работать над тем, чтобы в полной мере защитить свои суверенитет и независимость, а также право обеспечивать безопасность и распоряжаться собственной судьбой. Для этого у нас есть все средства, ресурсы и убежденность в правильности выбранного пути", - заключили главы МИД двух стран.

Обмен опытом в борьбе с пандемией

Россия и Куба оказывают помощь другим государствам, отправляя своих специалистов бороться с инфекцией за рубеж. В частности, РФ отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. Военнослужащие РФ проводили в Италии работы по дезинфекции пансионатов для пожилых людей. В Сербии российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Российские специалисты также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что власти страны за последний месяц направили 25 бригад врачей в 23 страны мира для оказания им помощи в борьбе с пандемией.