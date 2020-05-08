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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин и Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19

Стороны также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Профильные ведомства России и Израиля будут взаимодействовать в рамках исследования и разработки вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе израильской стороны телефонного разговора в пятницу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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"Лидеры информировали друг друга о предпринимаемых в России и Израиле мерах в целях предотвращения распространения инфекции. Условлено о регулярном взаимодействии между профильными ведомствами, в том числе в рамках исследования и разработки вакцины от вируса", - говорится в сообщении.
Помимо обсуждения вопросов борьбы с коронавирусом Путин и Нетаньяху затронули ряд актуальных международных проблем. В частности, обсуждался вопрос сирийского урегулирования. "Затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также различные аспекты развития ситуации в Сирии", - уточнили в Кремле.

Руководители также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле. Путин и Нетаньяху убеждены в необходимости сохранить историческую правду о Второй Мировой войне. Они указали на "принципиальную важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории". "В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма", - подчеркнули в пресс-службе.

Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминПандемия коронавируса нового типа
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