{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Путин и Рахмон по телефону поздравили друг друга с юбилеем Победы

Стороны отметили, что для России и Таджикистана это действительно самый большой общий праздник

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили друг друга по телефону с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметили, что для России и Таджикистана это действительно самый большой общий праздник", - говорится в сообщении. "В обеих странах свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу", - добавили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Совфед 20 мая обсудит кандидатуру Разинкина на должность замгенпрокурора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС