Путин и Рахмон по телефону поздравили друг друга с юбилеем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили друг друга по телефону с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметили, что для России и Таджикистана это действительно самый большой общий праздник", - говорится в сообщении. "В обеих странах свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу", - добавили в Кремле.