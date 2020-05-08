МИД РФ: решение КС Молдавии об отмене соглашения с Россией вызывает недоумение

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии об отмене кредитного соглашения с Россией вызывает недоумение и сожаление. Об этом говорится в ответе на вопрос СМИ заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, размещенном на сайте российского дипведомства в пятницу.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление", - сказал Руденко и напомнил, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась сама молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. "И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - добавил Руденко.

По его словам, сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту. "Справедливости ради стоит сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и других стран и организаций. Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом", - отметил замглавы МИД РФ. Руденко выразил сожаление с тем, что в Молдавии "находятся политики, которые, вероятно, не без подсказки извне ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан".

7 мая молдавский КС по требованию представителей оппозиционных партий объявил не соответствующим основному закону соглашение о предоставлении кредита на €200 млн, подписанное 17 апреля между правительствами Молдавии и РФ. Кроме того, судьи признали незаконными постановление правительства о начале переговоров с Россией и решение молдавского парламента о ратификации кредитного соглашения.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что КС страны создал опасный прецедент в области международных обязательств республики, отменив кредитное соглашение с Россией.