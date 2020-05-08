Главы МИД РФ и Азербайджана обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обменялись в пятницу в ходе телефонного разговора поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы, а также обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и нагорнокарабахское урегулирование. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что министры также обменялись мнениями "о положении дел в нагорнокарабахском урегулировании".