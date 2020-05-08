В МИД РФ сочли вбросом инсинуации в прессе Японии о "высказываниях" Брежнева про юг Курил

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Авторы инсинуаций в японской прессе относительно неких неизвестных высказываний генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева о возможностях принадлежности южной части Курильских островов выдают желаемое за действительное, чтобы укрепить свою позицию на переговорах по мирному договору. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Цель этого далеко не первого вброса псевдосенсационных материалов по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна: на основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное".

В МИД РФ указали, что суверенитет России над всеми южными Курильскими островами неоспорим, а мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе в отношении южной части Курил. "Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на "частные архивы" бывшего японского руководства, неуместны", - подчеркнули в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что приоритетной задачей на нынешнем этапе "является развитие всего комплекса российско-японского сотрудничества в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень". "Только такой результат - причем видимый народам обеих стран - позволит создать условия для предметного диалога по целому ряду чувствительных проблем", - указали в министерстве.

В среду японская газета Asahi сообщила, что советский лидер Леонид Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы устно признал, что проблема южной части Курил входит в число "нерешенных вопросов", оставшихся между двумя странами после окончания Второй мировой войны. Издание утверждало, что об этом говорится в официальной записи бесед двух руководителей, сделанной сотрудниками МИД Японии. Она имеет гриф "Совершенно секретно. Без ограничения срока".

Запись, как утверждается, находилась в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика была передана в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ будто бы был обнаружен исследователями.