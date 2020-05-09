Россия готова к консультациям с Чехией по острым вопросам взаимоотношений

"8 мая текущего года российская сторона официально уведомила чешскую сторону о согласии на проведение в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года консультаций по наиболее острым вопросам взаимных отношений, к которым на данный момент относится, прежде всего, выполнение международно-правовых обязательств по сохранению исторических и военных памятников", - говорится в документе.

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Россия готова начать консультации с Чехией по наиболее острым вопросам двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице посольства РФ в республике в Facebook .

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил 5 мая, что МИД республики направил по дипломатическим каналам партнерам в РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района. Посольство РФ в тот же день подтвердило получение данной ноты.

Эти консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией. Как подчеркнул Петржичек, между странами "существует множество тем", в которых существуют разногласия.

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек выразил убежденность в том, что республика не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".