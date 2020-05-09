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В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

Этот поступок "характеризует тех, кто в священный для миллионов людей день устроил подобное", указала официальный представитель ведомства Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Осквернение неизвестными вандалами в Праге пьедестала, на котором раньше размещался памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, характеризует тех, кто совершил этот поступок в День Победы. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Характеризует тех, кто в священный для миллионов людей день устроил подобное", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на субботу неизвестные разместили унитаз на пьедестале, где до начала апреля находился памятник Коневу (скульптура была демонтирована муниципальными властями). Действия хулиганов уже осудили муниципальные власти района Прага-6, принявшие решение о демонтаже памятника, во главе со старостой Ондржеем Коларжом.

Теги
ЧехияЗахарова, Мария ВладимировнаМарковская, Россияна Владимировна
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