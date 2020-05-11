Мишустину и Собянину поручено ежемесячно докладывать о снятии ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину ежемесячно представлять доклад о рекомендованных шагах по снятию ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусом. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, первый такой доклад должен быть представлен к 12 мая.

"Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и прогнозных сценариев распространения такой инфекции подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапной отмене в субъектах Российской Федерации ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей", - говорится в тексте поручения.

Ответственными назначены Мишустин и Собянин. "Доклад - до 12 мая 2020 г., далее - ежемесячно", - уточняется в документе.