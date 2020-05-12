Дума может провести дополнительное заседание на следующей неделе

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума может на следующей неделе провести дополнительное пленарное заседание, депутаты ожидают внесения законопроектов для реализации инициатив президента РФ Владимира Путина по поддержке населения. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Мы не исключаем, что нам придется собраться на следующей неделе. Ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, а также малому и среднему предпринимательству, некоммерческим организациям социальной направленности", - сказал он.

Согласно графику работы Госдумы, на следующей неделе депутаты должны работать в комитетах и с избирателями.

"Большой комплекс мер, который озвучен президентом, мы считаем правильным вынести для приоритетного рассмотрения, сделать все возможное, чтобы решения, требующие законодательного обеспечения, были приняты как можно быстрее. Мы на это нацеливаем наших коллег, депутатов Государственной думы", - продолжил спикер.

В целом, отметил он, нижняя палата считает необходимым в приоритетном порядке рассматривать не только законопроекты, направленные на повышение эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией, но и "все делать, чтобы ранее озвученные проекты могли быть реализованы".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших от распространения коронавируса отраслей, а также социально ориентированных НКО.