Дума прекратила полномочия депутата Чернышова в связи с его переходом в Рособрнадзор

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Бориса Чернышова в связи с его назначением на должность заместителя главы Рособрнадзора.

Согласно тексту постановления, полномочия депутата будут считаться досрочно прекращенными с 30 апреля на основании его письменного заявления.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Чернышова на должность замглавы Рособрнадзора.

Чернышов был избран депутатом Государственной думы VII созыва 18 сентября 2016 года. В нижней палате парламента он занимал пост зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке.