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Пандемия коронавируса нового типа

Путин и Бердымухамедов обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Лидеры России и Туркмении затронули и другие вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию торгово-экономического взаимодействия

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса. Условлено о дальнейших контактах по линии профильных министерств и ведомств двух государств", - говорится в сообщении.

Затронут ряд других вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию торгово-экономического взаимодействия, добавили в Кремле.

Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они отметили особое значение этого юбилея для народов двух стран, "которые с гордостью хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла".

"Гурбангулы Бердымухамедов искренне поблагодарил за направление в Туркменистан на празднование Дня Победы делегации Министерства обороны Российской Федерации. Особая признательность высказана за передачу российскими представителями копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором героически воевал дед президента Туркмении - Бердымухамед Аннаев", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы МяликгулыевичПандемия коронавируса нового типа
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