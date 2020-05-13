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Кризис в Сирии

Россия и Сирия заявили о желании Запада открыть переход "Эль-Ярубия" для провоза оружия

Как указано в заявлении двух стран, "целью агрессивной политики Запада" также является вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья
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© AP Photo/Bassem Tellawi, архив

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Агрессивное желание Запада открыть пограничный переход "Эль-Ярубия" связано с возможностью осуществлять транзит оружия курдским формированиям и вывозить компаниям США углеводородное сырье. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Истинными целями агрессивной политики Запада в вопросе открытия пограничного перехода "Эль-Ярубия" на северо-востоке страны являются беспрепятственный транзит оружия для подконтрольных американской стороне курдских формирований и вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств.

Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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