Россия и Сирия заявили о желании Запада открыть переход "Эль-Ярубия" для провоза оружия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Агрессивное желание Запада открыть пограничный переход "Эль-Ярубия" связано с возможностью осуществлять транзит оружия курдским формированиям и вывозить компаниям США углеводородное сырье. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Истинными целями агрессивной политики Запада в вопросе открытия пограничного перехода "Эль-Ярубия" на северо-востоке страны являются беспрепятственный транзит оружия для подконтрольных американской стороне курдских формирований и вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств.

Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.