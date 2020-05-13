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Кризис в Сирии
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Россия и Сирия назвали вбросом публикации о блокировании ими конвоя для лагеря Эр-Рукбан

Как указано в заявлении двух стран, США продолжают информационно-пропагандистскую кампанию по возложению ответственности на власти Сирии за возможное обострение эпидемической обстановки в Эр-Рукбане

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сообщения о блокировании Россией и Сирией приуроченного к месяцу рамадан конвоя для беженцев в лагере Эр-Рукбан является вбросом боевиков. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.

"Проамериканскими СМИ активно тиражируется распространенный боевиками вооруженной группировки "Магавир Ас-Саура" из оккупированной США зоны Эт-Танф информационный вброс о якобы блокировании Россией и Сирией гуманитарного конвоя в Эр-Рукбан, уже согласованного и приуроченного к священному для мусульман месяцу рамадан", - говорится в совместном заявлении.

Как указано в заявлении, США продолжают информационно-пропагандистскую кампанию по возложению ответственности на власти Сирии за возможное обострение эпидемической обстановки в Эр-Рукбане. Текст с обвинениями составлен на арабском и английском языках. Вариант на английском содержит характерные именно для американцев речевые обороты, что "доказывает прямое участие американских специалистов в подготовке публичных сообщений боевиков".

Также продолжаются попытки США навязать мировому сообществу мнение о якобы имеющихся трудностях с доставкой гуманитарной помощи жителям северо-востока Сирии. "Повсеместно насаждается идея о необходимости восстановления прежнего режима работы трансграничного механизма с открытием бесконтрольного пограничного перехода "Эль-Ярубия" на сирийско-иракской границе вблизи захваченных американцами нефтяных месторождений", - отмечается в документе.

"Цель, которую преследуют США, очевидна - продолжить снабжение подконтрольных им боевиков за счет гуманитарной помощи ООН", - подчеркивается в нем.

Правительство Сирии открыло переход "Мизназ" для поставки продуктов в контролируемый боевиками Идлиб. "Для улучшения экономической ситуации в Идлибе и прилегающей сельской местности правительство САР открыло переход "Мизназ", через который в Идлибскую зону деэскалации поставляются сирийские товары и продукты", - говорится в сообщении.

Совместное заявление межведомственных координационных штабов подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

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