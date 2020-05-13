Цыбульский назначил замруководителя администрации губернатора Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский назначил заместителем руководителя администрации губернатора области и правительства области - директором департамента пресс-службы и информации Оксану Катовскую, которая до этого занимала должность советника губернатора в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

"Заместителем руководителя администрации губернатора области и правительства области - директором департамента пресс-службы и информации [назначить] Оксану Катовскую", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на соответствующий документ.

Катовская была советником главы НАО с 1 октября 2019 года.

Второго апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО назначен Юрий Бездудный.