Лавров: заседание ГА ООН в честь 75-летия окончания Второй мировой войны намечено на осень

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили подготовку к намеченному на осень нынешнего года торжественному заседанию Генеральной Ассамблеи ООН в связи с 75-летием создания Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"Мы обсуждали сегодня продвижение в ООН проекта резолюции, которая посвящена 75-летию образования ООН, и обсуждали также вопросы, связанные с подготовкой к торжественному заседанию Генеральной Ассамблеи, которое намечается на осень этого года, в связи с указанным юбилеем", - сообщил министр.

По его словам, проведению мероприятий, связанных с 75-летием победы во Второй мировой войне и 75-й годовщиной создания ООН, в текущем году уделяется особое внимание.

"Государства - члены ШОС намерены и далее укреплять координацию в ООН и на других многосторонних площадках, добиваться усиления позиций и роли ШОС в глобальных и региональных делах", - подчеркнул Лавров.