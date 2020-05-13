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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Лавров: РФ готова помочь преодолеть пробуксовку договоренностей между США и талибами

Тогда Вашингтон сможет вернуться к коллективной работе по афганскому урегулированию со странами региона, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия готова способствовать преодолению препятствий на пути выполнения мирного соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в среду журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"Мы не испытываем радости от того, что сейчас достигнутые договоренности между США и талибами пробуксовывают. Мы видим причины, по которым это происходит, готовы способствовать преодолению этих причин", - сказал он.

По словам министра, для этого необходимо, чтобы Вашингтон вернулся к коллективной работе по афганскому урегулированию со странами региона.

Лавров выразил надежду, что конструктивный вклад в преодоление нынешнего тупика может внести ШОС. Как сообщил министр, в ходе сегодняшней встречи глав МИД организации была достигнута договоренность о модернизации дорожной карты дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан с учетом ситуации, сложившейся после заключения соглашения между США и талибами.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАРоссияПродвижение "Талибана" в Афганистане
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