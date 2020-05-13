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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров призвал не политизировать процесс выяснения причин пандемии

Необходимо спасти как можно больше жизней и понять, как контролировать пандемию в будущем, подчеркнул министр иностранных дел России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Процесс выяснения причин возникновения коронавируса нельзя политизировать. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

"Когда мы говорим о необходимости разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, я считаю, что это абсолютно оправданная постановка вопроса. Только надо подходить к решению этой задачи с точки зрения смысла, существа, - сказал он. - А существо заключается в том, что нужно спасти как можно больше жизней людей и понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем, учитывая медицинские оценки, оценки ученых, которые заключаются в том, что она может остаться надолго, если не навсегда, как другие инфекционные заболевания типа гриппа".

"Мы против того, чтобы этот научный, гуманистический подход <...> политизировался и использовался в нечистоплотной конкурентной борьбе", - подчеркнул министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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