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Минюст предложил сократить срок подачи жалоб в избиркомы на отказ в регистрации

Сейчас он составляет 10 дней, предлагается - пять

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ предложило внести изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", сократив срок подачи в избирательные комиссии жалобы на решение об отказе в регистрации кандидата с 10 до пяти дней. Соответствующий документ размещен в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Изменениями предлагается сократить до пяти дней срок на подачу в соответствующую избирательную комиссию жалобы на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно нынешнему законодательству, максимальный срок на подачу жалобы об отказе в регистрации составляет 10 дней.

Минюст также предлагает сократить с 10 до семи дней срок, отведенный комиссии на рассмотрение такой жалобы.

"Также предлагается установить запрет на обжалование в вышестоящие комиссии решений, принятых комиссиями по жалобам на решения об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам", - говорится в документе.

Кроме того, министерство предлагает внести аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений комиссий в закон о выборах депутатов Госдумы, которые будут касаться кандидатов в нижнюю палату парламента.

В Минюсте уточнили, что данные изменения необходимы для "реализации права на судебную защиту нарушенных избирательных прав". "Гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевает обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишается права на судебную защиту", - говорится в пояснительной записке.

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