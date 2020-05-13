Эксперт: объединение НАО и Архангельской области обусловлено их экономическими связями

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) обусловлено связями регионов в социальной и экономической сферах. Такое мнение высказал в среду ТАСС заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Климанов, комментируя подписание врио глав двух регионов меморандума "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

"Экономическая связанность этих регионов достаточно высокая - это определяется и переплетением в сфере добычи энергоносителей. Есть пересечения в развитии Северного морского пути: Архангельская область - это основа для освоения арктической зоны, а НАО имеет длинную береговую линию. В этом есть много причин для объединения регионов", - сказал Климанов.

Он также отметил исторически сформировавшиеся взаимоотношения между регионами в социальной сфере, в том числе указал на крепкие связи в сфере образования. "Я придерживаюсь той точки зрения, что рано или поздно это (объединение двух регионов - прим. ТАСС) нужно было сделать. Матрешечность в построении федерации рано или поздно должна была найти свое правовое и политическое решение. Мы к такому историческому моменту подошли", - добавил он.