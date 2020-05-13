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Пандемия коронавируса нового типа

Главы МИД РФ и Кипра обсудили содействие возвращению граждан двух стран на родину

Министры также обменялись мнениями по проблемам Восточного Средиземноморья и региона Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил по телефону с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом меры по минимизации последствий пандемии коронавируса и содействие возвращению граждан двух стран на родину. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию, складывающуюся в обеих странах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - информировали в министерстве. - Рассмотрены меры по минимизации последствий пандемии и содействию возвращению граждан двух стран на родину".

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе кипрской стороны, министры также обменялись мнениями по проблемам Восточного Средиземноморья и региона Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на положении дел в Ливии и на "тупиковой ситуации" в палестино-израильском урегулировании.

Кроме того, стороны провели обзор двусторонней повестки дня в контексте отмечаемого в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений. "Условлено ускорить работу по укреплению договорно-правовой базы российско-кипрских отношений", - заключили в российском дипведомстве.

Теги
КипрРоссияПандемия коронавируса нового типа
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