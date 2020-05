МИД России потребует от FT и NYT опровержения фейков о смертности от коронавируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МИД РФ направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в России. Об этом в среду заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подготовлены письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием об опровержении опубликованной дезинформации. Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии", - сказала дипломат.

По ее словам, МИД также адресовал соответствующее обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле. "Аналогичные материалы направим в секретариат ООН в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек [ООН Антониу] Гуттереш", - сообщила Захарова.

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В издании The New York Times также появилась недостоверная информация о ситуации с коронавирусом в России. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.