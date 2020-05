МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Дальнейшие шаги в отношении газет Financial Times и The New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержения сообщений о занижении данных о смертности из-за коронавируса в России. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение", - сказала она.