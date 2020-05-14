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Врио главы Архангельской области рассказал о преимуществах объединения с НАО

Александр Цыбульский рассказал, что новый арктический регион даст новые возможности для реализации на их территориях крупных инвестиционных проектов

ТАСС, 14 мая. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа приведет к созданию на территории РФ одного из крупнейших в мире арктических регионов, вдоль территории которого пройдет до 10% Северного морского пути. Такое мнение высказал ТАСС в четверг врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

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Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Площадь объединенного субъекта составит около 770 тыс. кв. км.

"Со стратегической точки зрения объединение двух территорий приведет к созданию одного из самых крупных в мире арктических регионов, который будет занимать 10% протяженности Северного морского пути - той транспортной артерии, которая в перспективе, скорее всего, станет основным драйвером развития всей арктической зоны Российской Федерации", - сказал Цыбульский.

Объединение регионов откроет новые возможности для реализации на их территориях крупных инвестиционных проектов, считает врио губернатора Архангельской области. "В этом смысле объединение ресурсов двух территорий - с одной стороны, промышленно развитой Архангельской области, имеющей достаточное количество трудовых ресурсов высококвалифицированных, с другой стороны, территории Ненецкого автономного округа, обладающего уникальным географическим положением, но, к сожалению, очень мало населенного, даст возможность выстаивать крупнейшие инвестиционные проекты на территории объединенного региона", - сказал он.

Также, по словам Цыбульского, объединение приведет к увеличению инвестиционной привлекательности для реализации крупных инфраструктурных, в том числе логистических проектов.

Благосостояние жителей улучшится

Цыбульский также отметил, что объединение регионов увеличит бюджетную обеспеченность единого субъекта и положительно скажется на материальном положении жителей.

"Это [объединение регионов] приведет к увеличению доходной базы двух субъектов, и в этом смысле благосостояние жителей через бюджетные механизмы в любом случае улучшится", - сказал он.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по итогам 2018 года средняя зарплата работников в НАО была самой высокой в СЗФО и достигала 82 786 рублей. В Архангельской области - 45 427 рублей. ВРП на душу населения в НАО по итогам 2017 года составил 6,288 млн рублей, в Архангельской области - 418 тыс. рублей.

Врио губернатора отметил, что данные статистики, согласно которым валовый региональный продукт (ВРП) в пересчете на душу населения в НАО значительно выше, чем в Архангельской области, сейчас не в полном объеме отражает реальную картину в регионах.

"По заключению Росстата, действительно, это есть, но это, на самом деле, всего лишь данные от статистики, я много раз об этом говорил будучи губернатором Ненецкого автономного округа. Все эти огромные доходы на душу населения являются ничем иным как "бумажными" цифрами, вернее цифрами на бумаге. Все эти деньги - большие инвестиции на душу населения - складываются из инвестиций крупных нефтяных компаний в собственное производство и поэтому на общей статистике при малочисленности населения на душу населения кажется очень большое, очень большой объем ВРП и инвестиций. Но на самом деле, конечно, это не так", - сказал он.

Комиссия по подготовке объединения субъектов

Комиссия по подготовке документов для объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет создана в мае.

"Я предполагал бы, что это [создание комиссии] должно уже в мае быть. Комиссия по общественному мнению и по расчету целесообразности - то, о чем говорит вчерашний меморандум, я думаю, что в мае, конечно, [будет создана]", - сказал он.

По словам Цыбульского, в эту комиссию включат максимальное количество представителей НАО и Архангельской области: общественных деятелей, представителей различных отраслей и направлений. "То есть, наша задача - сделать ее максимально широкой для того, чтобы диалог состоялся открыто и дошел до каждого", - добавил собеседник агентства.

Цыбульский уточнил, что в ближайшее время разработают механизм, по которому будут принимать решение о названии нового субъекта РФ, с учетом мнения жителей. "Я думаю, что в любом случае название региона, я еще раз повторю, это должно быть решение жителей. Мы механизм разработаем и предложим, по которому сможем собрать мнение жителей о том, каким бы они видели название нового субъекта РФ", - сказал он.

Рабочие группы по подготовке субъектов уже созданы иначинают работу. Цыбульский сообщил, что они будут работать с населением и привлекать лидеров общественного мнения. После того, как работа закончится, будут формироваться нужные юридические документы.

В новость внесены изменения (14:29 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округ
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