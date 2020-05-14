Рябков не видит оснований упрекать Китай в якобы неправильных действиях во время пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Причины для упреков Китая в неверных и неадекватных действиях в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отсутствуют. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

"Никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом, нет. Мы высказывались на эту тему на профильных международных площадках, мы призывали американские власти более ответственно подойти к проблематике финансирования ВОЗ, не устраивать и на этой площадке некое сведение политических, а точнее геополитических счетов", - сказал он.

В то же время, продолжил Рябков, наблюдается противоположный тренд. "Мы видим, как и политики, и дипломаты, и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне буквально на ежедневной основе умножают список претензий, адресованных Китаю, пытаются навязать всему мировому сообществу антикитайский дискурс", - указал замглавы МИД.

По словам Рябкова, Россия такой подход считает недостойным, особенно сегодня, когда странам следует хотя бы на время отказаться от эгоистичного подхода в пользу консолидации, чтобы решить общие задачи - побороть пандемию и восстановить мировую экономику после кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал предположение, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. В КНР подобные утверждения американской стороны категорически отвергают.