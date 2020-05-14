Рябков заявил, что США будет нелегко продлить оружейное эмбарго против Ирана в СБ ООН

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ждет легкая дорога при попытке продлить санкции в отношении Ирана в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

Как отметил Рябков, ограничительный режим в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2231. "Конечно, мы знаем о том, что высокопоставленные представители администрации США, авторитетные дипломаты, представляющие эту страну, смотрят на альтернативы, в том числе на ту, которая упомянута в вопросе [о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана], - признал замминистра. - Наша позиция предельно ясна: нельзя никому выборочно, крайне фрагментарно выполнять резолюции СБ ООН. А Соединенные Штаты уже более двух лет находятся в состоянии грубого нарушения резолюций СБ ООН".

"Думаю, что эту нашу позицию разделяет подавляющее большинство членов международного сообщества, легкой дороги Вашингтону здесь не будет в любом случае", - подчеркнул Рябков.

Вместе с тем, он согласился с выводом о том, что с учетом "американской непреклонности" в ООН в целом назревает очередной кризис.