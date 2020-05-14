{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ не получали требований от пиратов, похитивших троих россиян в Гвинейском заливе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что посольство России в Камеруне активно взаимодействует с властями Экваториальной Гвинеи и компанией-судовладельцем

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пираты, имеющие отношение к похищению с двух суден в Гвинейском заливе троих граждан РФ, до настоящего момента не выходили на связь и не выдвигали никаких требований. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"До настоящего момента пираты на связь не выходили, каких либо требований не выдвигали, - сказала она. - Посольство России в Камеруне активно взаимодействует с властями Экваториальной Гвинеи и компанией-судовладельцем в целях содействия установлению места нахождения похищенных российских граждан и их скорейшего освобождения".

9 мая с борта находившегося на рейде порта Малабо грузового судна RIo Mitong был похищен один россиянин и еще двое россиян пропали с научно-исследовательского судна Djibloho, которое находилось на якорной стоянке на рейде порта Луба.

Нигерийская газета Vanguard сообщила, что власти Экваториальной Гвинеи ведут расследование обстоятельств нападения на эти два судна в своих территориальных водах.

Теги
КамерунРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Чижов: вопрос об открытии границ Евросоюза для российских граждан пока не стоит
В настоящее время запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для некоторых категорий граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС