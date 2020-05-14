В МИД РФ не получали требований от пиратов, похитивших троих россиян в Гвинейском заливе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пираты, имеющие отношение к похищению с двух суден в Гвинейском заливе троих граждан РФ, до настоящего момента не выходили на связь и не выдвигали никаких требований. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"До настоящего момента пираты на связь не выходили, каких либо требований не выдвигали, - сказала она. - Посольство России в Камеруне активно взаимодействует с властями Экваториальной Гвинеи и компанией-судовладельцем в целях содействия установлению места нахождения похищенных российских граждан и их скорейшего освобождения".

9 мая с борта находившегося на рейде порта Малабо грузового судна RIo Mitong был похищен один россиянин и еще двое россиян пропали с научно-исследовательского судна Djibloho, которое находилось на якорной стоянке на рейде порта Луба.

Нигерийская газета Vanguard сообщила, что власти Экваториальной Гвинеи ведут расследование обстоятельств нападения на эти два судна в своих территориальных водах.