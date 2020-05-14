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Депутаты НАО и Архангельской области должны до 14 июля принять решение о референдуме

В этом случае референдум может быть назначен на единый день голосования 13 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Законодательные собрания Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) должны принять решения о дате проведения референдума по созданию нового арктического региона и опубликовать их не позднее 14 июля, в этом случае референдум может быть назначен на единый день голосования 13 сентября. Об этом ТАСС сообщили представители избирательной комиссии Архангельской области и Архангельского областного собрания депутатов.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

"Чтобы референдум прошел 13 сентября, решения областного собрания и окружного собрания должны быть приняты и опубликованы не позднее 14 июля. Это должно происходить синхронно в области и округе. Чтобы Заксобрания рассмотрели вопрос, в них должны обратиться высшие должностные лица региона, то есть в данном случае врио глав", - пояснили в избиркоме.

"Мы должны принять и опубликовать решение о дате референдума не позднее 14 июля", - сказал ТАСС председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков.

Обращение к президенту

При этом у глав регионов при обращении в региональные парламенты на руках должен быть документ о том, что инициатива поддержана президентом России. "То есть до этого оба врио должны обратиться к президенту страны с документом, который до этого тоже должны утвердить законодательные собрания", - пояснили в избиркоме.

В этом документе должны быть предложения по объединению двух регионов, предположительное название, границы, статус, социально-экономическое обоснование. "Из заксобраний к президенту уходят документы с предложениями, президент присылает, если присылает, документ с одобрением инициативы", - отметил собеседник агентства.

Как сказал ТАСС Чесноков, чтобы референдум был совмещен с единым днем голосования, документ об инициативе в адрес президента должен быть направлен не позднее первой декады июня. "По срокам, чтобы провести референдум 13 сентября, мы должны направить инициативу в адрес президента страны в первой декаде июня", - сказал Чесноков.

Для разработки предложений в Ненецком АО и Архангельской области созданы комиссии и рабочие группы по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Первые заседания рабочих групп пройдут в Архангельске и Нарьян-Маре 15 мая.

Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа приведет к созданию на территории РФ одного из крупнейших в мире арктических регионов, вдоль территории которого пройдет до 10% Северного морского пути.

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