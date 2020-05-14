Рябков: Россия отдаст приоритет сотрудничеству с соседними и дружественными странами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия при реализации международных проектов, приостановленных пандемией, будет отдавать приоритет сотрудничеству с соседними и дружественными странами. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" "Не одичать в "осыпающемся мире".

"Я думаю, что [международные] проекты, которые уже находятся в процессе реализации, могут быть возобновлены относительно быстро, когда позволит ситуация [с пандемией]. При обоюдовыгодном характере ничто не мешает их продолжению. Что касается более долгосрочных, крупных планов и инициатив, тут надо соотносить их с теми возможностями, которые будут иметь страны в плане их обеспечения ресурсами разного рода, - сказал Рябков.

Он пояснил, что оценку возможностей еще предстоит провести. "Наверное, неизбежна определенная приоритизация. Но Россия, как и раньше, будет приоритетным образом взаимодействовать со своими ближайшими соседями, друзьями, со странами, с которыми нас связывают многочисленные связи", - подчеркнул Рябков.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.