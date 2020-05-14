МИД РФ: антииранский курс США, включая продление оружейного эмбарго, бесперспективен

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Курс Вашингтона, направленный на противостояние с Ираном, не имеет перспектив. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Упорное расшатывание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) [по иранской ядерной программе] за счет новых антииранских идей, к числу которых относится и заявление ввести против Ирана бессрочное оружейное эмбарго, просто не делает чести США. Понятно, что перспектив этот курс не имеет", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что усилия по сохранению ядерной сделки с Ираном, предпринимаемые оставшимися ее участниками, будут продолжены. "На этот счет в Вашингтоне не должно быть никаких сомнений, как и по поводу того, что мы совместно с другими участниками сделки будем противодействовать попыткам подменить поставленные резолюцией СБ ООН цели ложными установками. Именно их стараются продвигать США", - заключила Захарова.

В опубликованном ранее заявлении постоянного представительства США при ООН говорится о том, что в Вашингтоне считают необходимым усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении исламской республики, так как более не являются членом иранской ядерной сделки. Он подчеркнул, что для продления эмбарго нет никаких причин и его срок должен истечь так, как это предусмотрено в соответствующей резолюции СБ.