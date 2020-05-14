Медведев: единороссы направят 402 млн рублей на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" направит 402 млн рублей, собранных в виде членских взносов и пожертвований, на закупки защитных средств и реанимобили с аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на своих страничках в соцсетях.

Он напомнил о своем предложении однопартийцам - членам Совета Федерации, депутатам Госдумы и региональных заксобраний перечислить в качестве партийных членских взносов месячную зарплату на борьбу с коронавирусной инфекцией.

"На сегодняшний день "Единая Россия" собрала 402 млн рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Эти средства мы направляем, прежде всего, на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации", - сообщил председатель партии. В частности, он сообщил о закупке реанимобилей с аппаратами ИВЛ, планах передать средства индивидуальной защиты для больниц, а также о том, что, начиная со следующей недели, в волонтерских центрах единороссов во всех регионах будут бесплатно раздаваться защитные маски и перчатки.