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МИД РФ призывает польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев

Официальный представитель МИД Мария Захарова также призвала принять меры по борьбе с вандалами, оскверняющими советские мемориалы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия призывает власти Польши отказаться от борьбы с памятью павших советских воинов и принять меры по борьбе с вандалами, оскверняющими советские мемориалы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами", - сказала она.

Дипломат напомнила, что накануне Дня Победы стало известно, что в городе Познань в районе Милостово на территории кладбища была повалена плита на могиле бойцов Красной армии. По ее словам, на фоне того, что осквернение было совершено в преддверии святого праздника, когда весь мир отмечал годовщину освобождения человечества от коричневой чумы, "действия вандалов выглядят особенно циничными".

"Несмотря на всю демагогию о приверженности Варшавы соответствующим традициям, обязательствам достойного сохранения памяти павших на территории республики Польши, власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютной вседозволенности, попустительства. Соответственно, к сожалению, это все является мотивирующей базой для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов", - подчеркнула Захарова.

Теги
РоссияПольшаЗахарова, Мария Владимировна
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